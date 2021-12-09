Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 195 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 696 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 696 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 oldu. Bir günde toplam 350 bin 522 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 263 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,88 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,97 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 394 bin 026'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)