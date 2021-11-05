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Son 24 saatte korona virüsten 198 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 198 kişi hayatını kaybetti

05.11.2021 21:27
Son 24 saatte korona virüsten 198 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 198 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 193 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 198 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 193 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 193 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 361 bin 422 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 201 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,12 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 223 bin 420'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 198 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 198 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 198 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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