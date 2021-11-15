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Son 24 saatte korona virüsten 215 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 215 kişi hayatını kaybetti

15.11.2021 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 215 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 215 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 852 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 215 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 852 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 23 bin 852 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 350 bin 933 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 559 bin 680 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DABakanlığın tablosuna göre yüzde 55,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 215 kişi hayatını kaybetti

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 215 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 215 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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