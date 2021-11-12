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Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti

12.11.2021 19:47
Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 637 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 637 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 12 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 637 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 354 bin 287 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 164 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,84 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 219 bin 170'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Kasım, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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