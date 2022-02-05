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Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti

05.02.2022 19:57
Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 221 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 98 bin 715 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 221 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 98 bin 715 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 98 bin 715 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 421 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 80 bin 402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,58 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 833 bin 393 'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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