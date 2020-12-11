Son 24 saatte korona virüsten 226 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 226 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 106 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 220 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 977'e yükseldi. Toplamda 20 milyon 709 bin 452 test yapıldı. Bugün yapılan 208 bin 873 testten, 32 bin 106 yeni vaka sayısı, 5 bin 607 kişinin de yeni hasta vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 780 bin 673 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 458 bin 109'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 952 olduğu açıklandı.

"AŞI UYGULANIP ETKİSİNİ GÖSTERENE KADAR ISRARLA KENDİMİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerine yer verdi.

(İHA)