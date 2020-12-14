Son 24 saatte korona virüsten 229 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 229 kişi hayatını kaybetti

14.12.2020 20:47
Son 24 saatte korona virüsten 229 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 229 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 617 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 229 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 617 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 229 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 646'e yükseldi. Toplamda 21 milyon 284 bin 5 test yapıldı. Bugün yapılan 204 bin 289 testten 29 bin 617 yeni vaka sayısı, 5 bin 64 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 866 bin 345 olduğu, bugün iyileşen 28 bin 164 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 631 bin 944'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 980 olduğu açıklandı.

"HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Hastane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 229 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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