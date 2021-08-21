Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 232 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 351 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Bir günde toplam 282 bin 857 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 13 bin 163 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 73,78 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 443 bin 350'ye yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)