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Son 24 saatte korona virüsten 233 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 233 kişi hayatını kaybetti

03.02.2022 19:32
Son 24 saatte korona virüsten 233 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 233 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 107 bin 530 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 233 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 107 bin 530 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 107 bin 530 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 233 oldu. Bir günde toplam 455 bin 463 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 88 bin 14 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,52 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,58 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 522 bin 697'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 233 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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