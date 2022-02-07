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Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti

07.02.2022 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 96 bin 514 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 96 bin 514 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 96 bin 514 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 432 bin 131 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 274 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,63 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,65 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 125 bin 638'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük Covid-19 tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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