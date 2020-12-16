Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti

16.12.2020 19:47
Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 240 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 718 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 240 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 718 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 240 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 121'e yükseldi. Toplamda 21 milyon 695 bin 592 test yapıldı. Bugün yapılan 205 bin 397 testten, 29 bin 718 yeni vaka sayısı, 4 bin 893 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 928 bin 165 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 922 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 691 bin 113'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 960 olduğu açıklandı.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞMÜŞ OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ: Salih Uçan ile görüşüyoruz Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi         
18:57
Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat         
18:13
Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek         
17:28
Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü         
16:42
İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi         
16:11
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
Balıkesir'de, koronadan ölenlerin cenazeleri 5 bin liraya yıkanıyor iddiası! Soruşturma başlatıldı Balıkesir'de, koronadan ölenlerin cenazeleri 5 bin liraya yıkanıyor iddiası! Soruşturma başlatıldı         
14:37
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 19:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei