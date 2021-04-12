Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 243 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini ve 54 bin 562 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 182'a yükseldi. Toplamda 41 milyon 892 bin 922 test yapıldı. Bugün yapılan 301 bin 68 testten 54 bin 562 yeni vaka sayısı, 2 bin 671 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 903 bin 573 olduğu, bugün iyileşen 41 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 372 bin 629'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 2 bin 891 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)