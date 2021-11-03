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Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti

03.11.2021 22:57
Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 246 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 764 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 246 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 764 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 3 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 764 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 246 oldu. Bir günde toplam 363 bin 238 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 366 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,44 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 831 bin 329 'a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim Kurulunda mRNA aşısı olup 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. doz yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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