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Son 24 saatte korona virüsten 248 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 248 kişi hayatını kaybetti

04.02.2022 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 248 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 248 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 111 bin 157 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 248 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 111 bin 157 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 oldu. Bir günde toplam 468 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 536 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,56 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,61 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 735 bin 468'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 248 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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