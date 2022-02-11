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Son 24 saatte korona virüsten 253 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 253 kişi hayatını kaybetti

11.02.2022 19:47
Son 24 saatte korona virüsten 253 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 253 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 108 bin 563 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 253 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 108 bin 563 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 10 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 95 bin 065 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 253 oldu. Bir günde toplam 458 bin 142 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 758 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,75 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,72 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 845 bin 934 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkovac, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, TURKOVAC, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 253 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 253 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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