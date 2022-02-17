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Son 24 saatte korona virüsten 258 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 258 kişi hayatını kaybetti

17.02.2022 20:27
Son 24 saatte korona virüsten 258 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 92 bin 406 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 92 bin 406 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 92 bin 406 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258 oldu. Bir günde toplam 465 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 103 bin 988 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,88 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 599 bin 375'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 258 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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