Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti

25.02.2022 20:27
Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 71 bin 736 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 71 bin 736 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 25 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 71 bin 736 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 309 oldu. Bir günde toplam 453 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 90 bin 117 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,04 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 454 bin 202 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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