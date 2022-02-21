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Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 80 bin 454 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 80 bin 454 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni korona virüs tablosunu açıkladı. Açıklanan 24 saatlik verilere göre, 85 bin 26 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 461 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 94 bin 402 olarak kaydedildi.

Bakan Koca tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,85 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 999 bin 620'ye yükseldi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Variola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" dedi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte 461 bin 513 Covid-19 testi yapıldı. 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı Son 24 saatte 461 bin 513 Covid-19 testi yapıldı. 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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