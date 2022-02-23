Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti

23.02.2022 19:50
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 268 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 86 bin 600 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 268 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 86 bin 600 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 86 bin 600 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 464 bin 85 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 95 bin 526 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,88 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 243 bin 896'ya yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" dedi.

(İHA)

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Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 263 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 263 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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