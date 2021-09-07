Son 24 saatte korona virüsten 274 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 274 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 638 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 638 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 274 oldu. Bir günde toplam 304 bin 864 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 34 bin 402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 81,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 62,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 98 milyon 828 bin 646'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırıklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir Antalya takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)