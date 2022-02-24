Son 24 saatte korona virüsten 281 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 281 kişi hayatını kaybetti

24.02.2022 20:22
Son 24 saatte korona virüsten 281 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 281 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 79 bin 708 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 281 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 79 bin 708 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 79 bin 708 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281 oldu. Bir günde toplam 455 bin 201 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 94 bin 413 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,02 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 344 bin 212'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 268 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 281 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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