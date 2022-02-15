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Son 24 saatte korona virüsten 309 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 309 kişi hayatını kaybetti

15.02.2022 19:52
Son 24 saatte korona virüsten 309 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 309 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 94 bin 730 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 309 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 94 bin 730 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 94 bin 730 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 309 oldu. Bir günde toplam 461 bin 955 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 102 bin 673 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 326 bin 883'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 309 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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