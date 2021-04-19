Son 24 saatte korona virüsten 341 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 341 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 55 bin 149 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 36 bin 267'a yükseldi. Toplamda 44 milyon 87 bin 628 test yapıldı. Bugün yapılan 318 bin 869 testten, 55 bin 149 yeni vaka sayısı, 2 bin 862 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirlendi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 323 bin 596 olduğu, bugün iyileşen 48 bin 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 736 bin 537'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 319 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)