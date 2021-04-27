Son 24 saatte korona virüsten 346 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 346 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 43 bin 301 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 346 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 39 bin 57'e yükseldi. Toplamda 46 milyon 435 bin 343 test yapıldı. Bugün yapılan 282 bin 192 testten, 43 bin 301 yeni vaka sayısı, 2 bin 703 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 710 bin 582 olduğu, bugün iyileşen 45 bin 592 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 167 bin 263'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 549 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)