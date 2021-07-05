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Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti

05.07.2021 22:12
Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 678 de yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 678 de yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 4 bin 678 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu. Bir günde toplam 219 bin 737 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 735 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 58,40 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,55 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 53 milyon 659 bin 272'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 27,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt'i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl takip etti.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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