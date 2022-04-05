Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti

05.04.2022 21:57
Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 37 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 213 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 37 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 213 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 12 bin 213 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 232 bin 135 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 13 bin 568 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 122 bin 340'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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