Son 24 saatte korona virüsten 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 41 kişi hayatını kaybetti

06.04.2022 21:52
Son 24 saatte korona virüsten 41 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 41 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 10 bin 314 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 41 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 10 bin 314 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 10 bin 314 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 oldu. Bir günde toplam 220 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 332 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 147 bin 731'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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