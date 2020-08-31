Son 24 saatte korona virüsten 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 44 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 370'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 44 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 370'e yükseldi. Bugün toplam 110 bin 102 test yapılırken, bin 587 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 270 bin 133 oldu. Bugün iyileşen bin 87 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 244 bin 926'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 961 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

(İHA)