Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 778'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 778'e yükseldi. Bugün toplam 113 bin 102 test yapılırken, bugünkü hasta sayısı bin 649 kişi olarak tespit edildi. Toplam hasta sayısı 334 bin 31 olurken, bugün iyileşen bin 391 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 293 bin 145'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 414 olduğu açıklandı.

(Mehmet Kalay/İHA)