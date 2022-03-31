Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

31.03.2022 22:52
Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 336 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 336 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 14 bin 336 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu. Bir günde toplam 272 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 435 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 995 bin 383'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 336 oldu Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 336 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 31 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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