Son Dakika: Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Utku Şimşek

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 56'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi. Bugün toplam 96 bin 97 test yapılırken, bin 527 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 291 bin 162 oldu. Bugün iyileşen bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 267 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "57 can kaybı, bin 527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim." ifadelerine yer verdi.

(İHA)