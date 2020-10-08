Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

08.10.2020 20:17
Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 667"ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 667"ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi. Bugün toplam 117 bin 101 test yapılırken, bin 615 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 330 bin 753 oldu. Bugün iyileşen bin 398 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 290 bin 352'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 403 olduğu açıklandı.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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