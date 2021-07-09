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Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

09.07.2021 20:22
Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 670'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 670'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 670 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Bir günde toplam 228 bin 826 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 126 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,35 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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