Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 249'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 249'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 645 test yapılırken, bin 771 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 296 bin 391 oldu. Bugün iyileşen bin 342 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 262 bin 602'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 351 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)