Son 24 saatte korona virüsten 64 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 64 kişi hayatını kaybetti

27.03.2022 23:07
Son 24 saatte korona virüsten 64 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 64 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 194 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 64 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 194 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 11 bin 194 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu. Bir günde toplam 251 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 27 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 64 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
22:01 George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor
21:20 Çorum'da kalp krizi geçiren Kayserili astsubay yaşamını yitirdi
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
21:02 Son Dakika: Erdoğan'ın çabası sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da gerçekleşecek
21:01 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
21:00 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran veda! Burak Yılmaz'ı paylaşıp teşekkür etti
20:18 6 muhalefet lideri 1,5 ayın sonunda bir araya geldi! Görüşmeden çıkacak karar merak ediliyor
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
20:13 Kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşıyordu! O şüpheli evinde kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 23:13:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 64 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement