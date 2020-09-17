Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 315'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 315'e yükseldi. Bugün toplam 109 bin 985 test yapılırken, bin 648 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 298 bin 039 oldu. Bugün iyileşen bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 263 bin 745'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 372 olduğu açıklandı.

"TEDBİRLERE UYARAK SAĞLIK ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün bin 648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" ifadelerine yer verdi.

(İHA)