Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Koca, "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor. Hızlı yayılan mutantlar görece daha hafif seyretse de çok bulaştıkları için korumamız gereken bünyelere de daha hızlı ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mutasyona uğramış koronavirüs vakalarının sıkı takiple yakalandığını vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi:

"Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

"Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz"

Bakan Koca, millet olarak umut veya kaygı yüklü mesajlara değil, sorunu tüm gerçekliğiyle anlayıp sosyal hayatı doğru adımlar atarak sürdürmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Virüs hayatımızdan çıkana kadar onunla mücadele ederek yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sosyal hareketliliğimiz içinde virüsü hareketsiz bırakmayı başaramadığımız takdirde daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz." ifadelerini kullanan Koca, kontrollü normalleşme sürecinin insanlara hem özlediği hayat dinamizmine yeniden kavuşma hem de bu dinamizm içinde virüse alan bırakmayacak aktif bir mücadele imkanı sunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bizim için riskli olanın, virüsün kendisi değil kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Aksi halde virüsün zaaflarımızı fırsata çevirerek hayatımıza hakim olmasını önleyemeyiz. Devletimiz salgınla mücadelenin gerektirdiği tüm tedbirleri alıyor ve bütün imkanlarını seferber ediyor. Başından bu yana küresel salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkilerini birlikte ele alan bir mücadele stratejisi izliyoruz. Atılması gereken adımlara bilimin gösterdiği hakikati esas alarak karar veriyoruz. Aşı tedariki ve uygulama performansımız konusunda, küresel koşulların tüm engellerine rağmen aşı üretme kapasitesi erken devreye girmiş ülkelerle rekabet eder durumdayız. 10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir."

"Kovid-19'la Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Kovid-19'la Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Araştırmaya ülke genelinde 3 bin 718 sağlık çalışanının katıldığını belirten Durmuş, katılımda erkeklerin oranının yüzde 50,9, kadınların oranın ise yüzde 49,1 olduğunu söyledi.

Durmuş, araştırma sonuçlarının sağlık çalışanları açısından "alarm zillerinin çaldığını" gösterdiğini dile getirerek, "Salgınla artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 97,7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 81,4. Bu verileri, başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekir." dedi.

Erciyes Üniversitesinde Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının Faz-2 çalışması kapsamında ikinci dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Kastamonu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan otobüslerin normal kapasitede yolcu taşımasına karar verildi.

Kovid-19 risk haritasında "orta riskli" iller arasında yer alan Hatay'da, yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile terminal ve garlardaki yeme-içme yerlerine ilişkin bazı kararlar alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Rahmi Doğan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kurul toplantısında şu kararlar alındı:

"Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi, çok yüksek risk grubunda bulunan illerimiz hariç olmak üzere terminal ve gar binalarında bulunan yeme­ içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla Hıfzıssıhha Kurul kararlarımızla getirilen açılış ­kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine oy birliğiyle karar verildi."

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz 135 bin öğrenciye Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirici öğeler içeren mektup yazdı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 42 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahalle, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kırsal bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.