Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 513'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 513'e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 943 test yapılırken, 2 bin 13 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 353 bin 426 oldu. Bugün iyileşen bin 507 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 308 bin 446'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 504 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin" ifadelerine yer verdi.

(iha)