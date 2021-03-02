Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 837 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi. Toplamda 33 milyon 440 bin 843 test yapıldı. Bugün yapılan 135 bin 291 testten, 11 bin 837 yeni vaka sayısı, 668 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 723 bin 316, bugün iyileşen 7 bin 892 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 586 bin 73'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 227 olduğu açıklandı.

(İHA)