Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti

23.10.2020 21:02
Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 584'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 584'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 658'e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 979 test yapılırken, 2 bin 165 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 357 bin 693 oldu. Bugün iyileşen bin 493 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 311 bin 520'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 648 olduğu açıklandı.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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