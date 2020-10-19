Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti

19.10.2020 19:32
Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 371'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 371'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 371'e yükseldi. Bugün toplam 116 bin 249 test yapılırken, bin 958 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 349 bin 519 oldu. Bugün iyileşen bin 424 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 305 bin 427'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 447 olduğu açıklandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EMEKLERİNİ KATKI VEREREK YÜCELTELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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