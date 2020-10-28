Son 24 saatte korona virüsten 77 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 77 kişi hayatını kaybetti
28.10.2020 20:32
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 77 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 027'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 77 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 027'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 27'e yükseldi. Bugün toplam 128 bin 312 test yapılırken, 2 bin 305 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 368 bin 513 oldu. Bugün iyileşen bin 836 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 319 bin 181'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 836 olduğu açıklandı.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği ev, gün yüzüne çıkartılıyor Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de