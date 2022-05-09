Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

09.05.2022 23:12
Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 542 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 542 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 542 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Bir günde toplam 109 bin 958 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 463 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 560 bin 229'a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Son 24 saatte korona virüsten 9 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 9 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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