Son 24 saatte korona virüsten 80 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 80 kişi hayatını kaybetti

21.03.2022 20:27
Son 24 saatte korona virüsten 80 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 933 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 933 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 14 bin 933 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 oldu. Bir günde toplam 281 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 537 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,28 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 503 bin 050'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 85 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 85 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 80 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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