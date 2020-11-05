Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 81 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 639'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 639'e yükseldi. Bugün toplam 146 bin 28 test yapılırken, 2 bin 311 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 386 bin 820 oldu. Bugün iyileşen bin 714 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 332 bin 379'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 564 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerine yer verdi.

-İHA-