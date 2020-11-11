Son 24 saatte korona virüsten 86 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 86 kişi hayatını kaybetti

11.11.2020 20:07
Son 24 saatte korona virüsten 86 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 86 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 145'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 86 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 145'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 145'e yükseldi. Bugün toplam 145 bin 989 test yapılırken, 2 bin 693 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 402 bin 53 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 112 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 95 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 86 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 86 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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