Son 24 saatte korona virüsten 90 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 90 kişi hayatını kaybetti

22.03.2022 21:27
Son 24 saatte korona virüsten 90 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 90 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 426 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 90 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 426 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 426 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 oldu. Bir günde toplam 296 bin 866 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 184 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,29 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 561 bin 848'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 22 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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