Son 24 saatte Singapur'da 119, Bangladeş'te 3 bin 412 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Son 24 saatte Singapur'da 119, Bangladeş'te 3 bin 412 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 119, Bangladeş'te 3 bin 412 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 119, Bangladeş'te 3 bin 412 yeni vaka tespit edildi.

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Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son bir günde 119 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 42 bin 432'ye yükseldi.

Açıklamada, yeni vakaların büyük çoğunluğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede hastalığa yakalanan 35 bin 590 kişi iyileşti.

Singapur'da, yeni normale dönüşün ikinci aşaması kapsamında 19 Haziran'dan itibaren perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlar, masaj salonları, parklar, spor ve diğer kamu tesisleri yeniden açılmıştı.

Bangladeş'te vakalar 120 bine yaklaştı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 3 bin 412 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 119 bin 198'e yükseldi.

Son bir günde salgın dolayısıyla 43 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1545 oldu.

Ülke genelinde Kovid-19'a rastlanıp tedavi edilenlerin sayısı 47 bin 635'e çıktı.

Bangladeş, Singapur, Times, İşçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:33 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son 24 saatte Singapur'da 119, Bangladeş'te 3 bin 412 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya

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