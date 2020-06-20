Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 240, Tayland'da 1, Malezya'da 21 yeni Kovid-19... - Son Dakika

Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 240, Tayland'da 1, Malezya'da 21 yeni Kovid-19...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 240, Tayland'da 1 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 240, Tayland'da 1, Malezya'da 21 yeni Kovid-19..., System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 240, Tayland'da 1 yeni vaka tespit edildi.

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 218 yeni vaka ile Kovid-19 vaka sayısının 41 bin 833'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan büyük çoğunluğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs tespit edilen 33 bin 459 kişi iyileşirken, halen 8 bin 348 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Singapur'da, yeni normale dönüşün ikinci aşaması kapsamında dünden itibaren perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlar, masaj salonları, parklar, spor ve diğer kamu tesisleri yeniden açılmıştı.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 108 bin 775'e yükseldi

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 37 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1425'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 3 bin 240 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da 108 bin 775'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şu ana kadar Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 43 bin 993 olarak kaydedildi.

Tayland'da vaka sayısı 3 bin 147'ye çıktı

Bangkok Post'taki habere göre, Tayland'da son 24 saatte Bahreyn'den dönen 1 kişide Kovid-19 görülürken, toplam vaka sayısı 3 bin 147'ye yükseldi.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmezken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Kovid-19'a yakalanan 10 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla şimdiye kadar taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 18 oldu.

Tayland'da 26 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

- Malezya'da aktif vakalar 300'ün altına düştü

Malezya'da Kovid-19 vakaları bugün 21 artışla 8 bin 556'ya yükseldi.

Şimdiye kadar virüs nedeniyle 121 kişi yaşamını yitirirken, ülkede son bir haftadır hayatını kaybeden Kovid-19 vakası olmadı.

Bugün 76 vakanın daha sağlığına kavuştuğu Malezya'da aktif vaka sayısı 289'a düştü.

Bangladeş, Singapur, Malezya, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 240, Tayland'da 1, Malezya'da 21 yeni Kovid-19... - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 240, Tayland'da 1, Malezya'da 21 yeni Kovid-19... - Son Dakika
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