Son 24 sezonun en golcü Trabzonspor'u: 110 gol

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşayıp, 3 kulvarda 110 gol kaydetti.

Bordo mavililer, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 maçta 24 gol, Avrupa kupalarında da 10 maçta 10 gol olmak üzere, toplam 53 resmi karşılaşmada rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sezonu 76 golle en skorer takım olarak tamamladı.

BİR MAÇTA GOL ATAMADI

Trabzonspor böylece, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü dönemini geride bırakırken sadece iç sahadaki Göztepe maçında gol atamadı. 110 golünün 78'ini Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak ve Ekuban attı. Sörloth, 49 maçta attığı 33 golle en skorer isim oldu.

KRAL'IN DÖNÜŞÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA, Orlando'da yeniden başladı. Lakers, Los Angeles derbisinde karşılaştığı Clippers'ı, 'Kral' LeBron James'in bitime 12.8 saniye kala attığı basketle 103- 101 yendi. Utah Jazz ise New Orleans'ı 106-104 mağlup etti.